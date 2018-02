Kas teadsite, et on olemas üks stiilielement, mis tõstab enesekindlust, kahekordistab šansse saada kauni naise telefoninumbrit, vähendab stressi ja muudab meest väliselt usaldusväärsemaks? Ei, see ei ole ülikond, lips ega isegi ilus rinnataskurätik, kinnitab Real Men Real Style. See on silmale nähtamatu – hoopiski lõhnaõli. Allpool annab RMRS nõu, kuidas meesteparfüümi valida ja nii kasutada, et sellest kõige rohkem kasu oleks. 1. Tee vahet lõhnaõli tüüpidel

Lõhnaõlidel on sõltuvalt neis kasutatud õlide kontsentratsioonist erinevad nimed. Cologne’i (odekolonn, kölni vesi) kontsentratsioon on 2-4%, Eau de Toilette’i (tualettvesi) oma 5-15% ja Perfume’i ehk parfüümi lõhnaõlide sisaldus on 20-30%. Mida suurem kontsentratsioon on, seda tugevam on lõhn ja seda kauem aroome tunda on.

2. Kanna lõhnaõli ÕIGESTI peale Lõhnaõli tuleks kanda keha soojematele piirkondadele, sest nii aitab kehasoojus lõhnal terve päeva jooksul levida. Pihustada tuleks seda kuivale nahale, näiteks pärast dušijärgset kuivatamist. Head piirkonnad on kõrvatagused, kaela tagaosa, rindkere, õlad, randmed, küünarnukkide siseosad ja käsivarred. Lõhnaõli pealekandmise koht sõltub igaühe isiklikest eelistustest, aga näiteks võiks see käia nii: 1-2 sortsu mõlema kõrva taha, üks kuklale ja kui on soovi tugevamalt lõhnata, siis veel üks sorts mõlemale õlale. Lõhnaõli pihustades võiks pudelit hoida nahast 7-15 cm kaugusel. Pärast raseerimist pole soovitav parfüümi kaelale pihustada, kuna see hakkab kipitama ja võib nahka ärritada. Parfüümi pihustamine riietele võib neile plekke jätta ja rõivaid nii kahjustada. Kuid üks sorts ei tohiks seda teha ja võib olla abiks näiteks siis, kui kannad mitut riidekihti ja ei taha oma head lõhna nende alla ära matta. Ära tee nii, et pihustad lõhnaõli õhku ja siis jalutad sellest pilvest läbi. See pole efektiivne, kuna enamik kallist parfüümist kukub lihtsalt maha. Kui lõhnaõli pudelil pole pihustit, siis ära sellega väga plätserda. Kanna seda õrnalt ühele sõrmele ja sõrmega nahale. Parfüümi ei tohiks naha sisse hõõruda, kuna nii muutub lõhn nõrgemaks. 3. KANNA lõhnaõli õigesti Mis puutub lõhnadesse, siis jätke meelde, härrased: vähem on rohkem. Lõhn võiks olla nii õrn, et seda tajutakse vaid siis, kui mehele ollakse päris lähedal. Ära ole see kutt, kes vannitab end parfüümiga ja kelle kohalolu on tunda juba enne seda, kui ta ruumi siseneb. Vähem või rohkem lõhna sõltub keskkonnast. Kui sa lähed näiteks linnatänavatele jalutama ja tahad, et su lõhna märgata oleks, siis võib seda peale panna veidike rohkem. Kui oled kellegagi väga lähestikku nagu näiteks lennureisil, siis taeva päralt, ära liialda. Parfüüm ei tohiks olla enda väljakuulutamine – lõhn peaks olema teistele avastamiseks.