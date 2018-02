Unicode Consortium teatas kolmapäeval, et valminud on korralik ports uusi emotikone ja need jõuavad nutitelefonidesse tänavu teisel poolaastal.

USA Today teatel võib ooteaeg tunduda liiga pikk, aga loodetavasti on lohutuseks see, et saabumas on näiteks uued soengud nii meestele kui naistele (sh punapea ja kiilakas), erinevad nahatoonid ning erinevast soost superkangelased.

Kui see ei lohuta, siis ehk näiteks rõngassai, tassikook või kaisukaru? Või mõni uus emotikon, nagu näiteks känguru, merivähk või laama? Või siis kasvõi „juhm nägu“ või „pidutsemise nägu“?