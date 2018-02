Tootjainfo: „Springtime in Japan means three things, Baseball, Cherry Blossoms and Beer. Gattsu Pozu is the Japanese expression used when a player comes up with the big play and shows his „Guts.“ This Double IPA was brewed with the big play in mind. The All-Star lineup of Simcoe, Chinook and Tahoma hops team up with Okinawan Amami Pink Sugar and Japanese Brown Rice in this 10% home run. Hinoki Wood (Japanese Cedar), used to accent the piney notes of the hops is an ode to the many bats broken in Spring Training. This beer will have you singing, „take me out to the ...““

Jaa ... see tootjainfo paneb ootama paljut ... et kuidas siis see pruun riis ja roosa suhkur mekivad. Aga panna 10-kraadine kolakas 0,66 l pudelisse? Need jaapanlased on ikka napakad!

Suurt kasvu pudel, sildil kirsiõitemeri. Erkvalge vaht täidab pool klaasi ja püsib stoiliselt. Õlle värvus - kirkalt heledapoolne kuldne.

Aroom. Oi, see ON eriline! Absoluutselt arusaamatu, miks ujub ajus esimesena pinnale sõna „kurgiõied“ ... vanal Gambrinusel pole õrna aimugi, kuidas need lõhnavad ... aga siin see sõna on! Vürtsikas ja magus. Riis ... ojaa, see on siin ju ka täiesti olemas, kuid üle-üle-üldse mitte sel odaval ja häirival moel, mis masslaagrites mõnikord tunda on ... see on õilis ja noobel!

Esmamekk. Khmm-khmm. Lubage tutvustada - see on sumolase kategooria IPA! Humalapommide samurai! Humalakiivri alla peituv, karmivõitu vaiguse olekuga, raske käeviipega sõjard.

Keskmaitse. Niuks, teevad nõrgemad maitsenäsad ja poevad peitu. Vapramad ja uljamad aga tõusevad rõõmuga, võtmaks vastu seda humalahobuste ratsarünnakut. Kapjade alt lendab loorberilehte ja tähtaniisi. Hämmastusest tõusevad kuklakarvad turri.

Lõppmaitse. See maitse on pruun! Pruun ja päevitunud ja karm. Ja samas helgeid puuviljaseid haikusid deklameeriv. Ning kuresulega kalligraafilisi koledusi maaliv. Ilmselgelt tähistavad need imelised hieroglüüfid midagi robustset ja sõjakat.

Järelmekk. Sa mu rai. Samurai. Humalamõõgaga saagu su pea maha võetud. Ja õitsegu su keelel kirsipuud.