Võrreldes eelmise aasta mõõtmistulemustega on Tele2 ja Elisa võrgu kiirus suurenenud kuni 40%. Lisaks tehti 164 mõõtepunktis üle Eesti mõõtmisi seisu pealt ja ka siin pakkus Telia võrk suurimat keskmist allalaadimiskiirust 75,3 Mbit/s, Tele2 ja Elisa vastavad tulemused olid 66,9 Mbit/s ja 65,2 Mbit/s.

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) teatel on kiirused Eesti mobiilsideoperaatorite võrkudes võrdsustumas. Viimane sõltumatu mõõtmine näitas aga seda, et Tallinna linnas on Eesti kõige staažikama operaatori mobiilse neti allalaadimiskiirus teistest tuntavalt kehvem.

Millised on allalaadimiskiirused sinu pealinna kodurajoonis, saab vaadata SIIT. Üle terve Eesti tehtud mõõtmistulemusi saab aga näha SIIT.

4G LTE leviala on TJA teatel tänaseks laiendanud kõige enam Tele2 ja Elisa, kes on eelmise aasta tulemuse 90-92% viinud 96-97%-ni ehk sarnaseks Teliale, kes saavutas selle tulemuse juba üle-eelmisel aastal. Tele2 ja Elisa on Teliale 4G LTE võrkude ehitamisega järele jõudnud ning mõningates piirkondades juba edestanud.

Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekki kommentaar:

„See, et operaatorite kiirused võrdsustuvad, näitab selgelt üht – kohalikul mobiilsideturul on hakatud järgima Telia eeskuju, millele oleme juba aastaid panustanud ning mille eesmärk on katta Eesti kiire ja kvaliteetse 4G mobiilsidevõrguga.

TJA mõõtmised näitavad, et Telia 4G võrgus on kõige kõrgemad keskmised alla- ja üleslaadimise kiirused ning seda nii fikseeritud asukohtades kui ka sõidu pealt.

66 protsendil mõõtmistest ulatus Telia võrgus allalaadimiskiirus üle 50 Mbit/s (fikseeritud kohtades), sõidu ajal saavutati enam kui 50 Mbit/s kiirus 38 protsendil juhtudest.

Läinud aastal teostas Telia oma mobiilivõrgus 868 arendustööd, mille tulemusena paranes mobiilsideteenuste kvaliteet sadades piirkondades üle Eesti. Kokku uuendasime läinud aastal 308 tugijaama ning lisasime 4G mahte 323 olemasolevasse tugijaama. Lisaks sellele toimus terve rida sisevõrgu arendusi erinevate ettevõtete ja partnerite juures.