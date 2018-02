Öeldakse, et sooritus on 90% ulatuses vaimne ja 10% füüsiline. Võid olla füüsilises tippvormis, aga kui vaim järele ei tule, siis ei ole treeningust tolku.

Sellised vaimsed blokeeringud on täiesti tavalised – nendega puutub kokku enamik sportlasi. Enamasti on põhjuseks mingit sorti ülekoormus: surve, läbipõlemine, stress, ärevus või kartus millegi uue proovimise ees.

Vaimne tõke pole päris sama kui motivatsioonipuudus, ehkki need võivad käia käsikäes.

Mõned nipid aitavad nii motivatsiooni tõsta kui ka nendest vaimsetest tõketest üle saada.

1. Jaga oma suurem eesmärk väiksemateks osadeks

Üks ülekoormatuse tunde põhjustajaid võibki olla see, et sulle vahib vastu röögatu eesmärk. Oletame näiteks, et tahad läbida maratoni. Üks spordispetsialist räägib oma hoolealustele nii: „Küsin oma sportlastelt: „Kuidas süüa elevanti?“ Vastus: üks amps korraga.“

2. Vaata oma treeningukeskkond üle

Võimalik, et ühinesid spordiklubiga seepärast, et nii tundus vormisaamine kõige lihtsam olevat, aga kui sul on raskusi leida sinnaminekuks motivatsiooni, siis ehk peaksid ümber otsustama. Küsi endalt, millises keskkonnas on su sooritus parim. Kas täitsa üksi, treeneriga kahekesi või hoopiski suures grupis.

3. Küsi endalt, mis sind motiveerib

Kui miski su treeningplaanis ei tööta, siis on ilmselt aeg suur pilt üle vaadata. Mida sa algselt saavutada tahtsidki ja kas see eesmärk ikka veel kehtib? Kas ehk tuleks proovida ka muid viise ja võimalusi?

4. Kujutle oma edu ...

Oletame, et sa oled põhimõtteliselt valmis tõstma 120 kilo, aga see ei taha nädalate kaupa õnnestuda. Vaimne blokk ja närvid ei lase. Sellisel puhul kujutle detailselt edukat sooritust: kummardumisest ja kangist haaramisest alustades ning tõstmise järgse õhu väljapuhistamisega lõpetades. Meenuta oma ajule, kuidas edu välja võiks näha.

5. Ära karda läbi kukkuda

Kui sa midagi kohe alguses ei suuda, teeb see sind vaimselt tugevamaks, kuna nii sunnitakse sind samm tagasi võtma ja mõtlema, mida saaksid teinekord paremini teha.

6. Keskendu hetkele

Sunni end lõdvestuma ja hetkes viibima. Ära ole pinges võimaliku ebaedu pärast. Kui su sõber sulle pidevalt korrutab, et sa ei saa nagunii hakkama, siis saadad selle sõbra ju pikalt. Samamoodi tuleks teha su parima sõbra ehk iseendaga.

7. Pöördu proffide poole