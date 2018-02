Skeptikud räägivad, et salongist täiesti uut autot ostes ostab inimene kõige rohkem uue auto lõhna – juba autoesinduse väravast väljudes kaotavat masin suure osa oma rahalisest väärtusest. Rääkimata sellest, mida maksab sõiduk aasta või kaks hiljem. Tuleb aga välja, et mõnede autode puhul pole hinna kukkumine nii suur ja neid on tõepoolest isegi kasulikum osta täiesti uuena, mitte mõõdukalt sissesõitnuna.

FHMi teatel analüüsis iSeeCars.com kuue miljoni uuena ja kasutatuna müüdud auto andmeid ajavahemikus 1. august 2017 kuni 24. jaanuar 2018. Võrreldi uue auto hinda ja aasta vana auto hinda. Analüüsi käigus leiti üheksa mudelit, mille hind tuliuuena on vaid 15% kõrgem kui aasta kasutatuna. Või vastupidi: üheksa autot, mis ka tagaistmel olevate värskete kahtlaste plekkidega maksavad vaid 15% vähem kui „tutikana“. Toome välja ka hinnavahe, mis on dollaritest ümber arvutatud eurodeks.

Kui võtta näiteks Eestis müüdava tuliuue Honda HR-V hinnaks keskmiselt 24 000 eurot, siis tõesti tekkida küsimus: miks maksta aastajagu vähenenud garantii, esimeste kraapsudega ja juba veidi koeralõhnalise sõiduki eest 21 600 rahaühikut? Iseasi muidugi, kuivõrd arvatavalt USAs tehtud analüüsi ja meie kandi uute ning kasutatud autode turu andmed omavahel sarnanevad.