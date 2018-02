Teadlased võtsid proove kuuelt pinnalt kolmes USA-s asuvas suures lennujaamas ning tulemused olid üsnagi šokeerivad.

Nimelt selgus, et lennufirmade iseteeninduskioskite ekraanidel on 1000 korda rohkem baktereid kui vetsupoti prill-laual, kirjutab Daily Mail. Ka ootesaalide istmete käetugedel on rohkem baktereid kui näiteks köögikraanis.

Samuti testiti erinevaid pindu lennukites, kuid õnneks selgus, et need pole nii bakteririkkad kui lennujaamad. Kuigi ka seal võiks puhtust veelgi enam hoida.