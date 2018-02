Tänasest pühapäevani toimuval turismimessil Tourest kogunevad aruteludel Eesti kogenumad reisieksperdid ja reisiettevõtted tulevad välja aasta parimate pakkumistega.

Sel aastal on Tourestil esmakordselt väljas Messimaasikateks nimetatud eripakkumised, mis on müügil ainult Estravelis – igal messipäeval avatakse müügiks messi erihinnaga reisid kahte sihtkohta. Näiteks on valikus nädalased reisipaketid Kreeka saartele, Itaaliasse, Hispaaniasse ja Küprosele, mis sisaldavad väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega majutust ja muid teenuseid.

“Reisi targalt” alal arutletakse kolme päeva jooksul näiteks selle üle, kuidas vältida levinud vigu internetis lennupileteid broneerides ja mida teha reisil ette tulevates ootamatutes olukordades.