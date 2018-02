„Neil, kes ei pane puhkuse ajal magamisele suurt rõhku, tasuks minna kas Tenerifele või Gran Canariale, rahu ja lopsaka looduse otsijaile sobivad paremini La Palma ja La Gomera,“ ütleb Tenerifel elav reisijuht Olavi Antons. „Päikesekummardajate meka on aga Fuerteventura, Aafrikale lähimal saarel leidub kümneid kilomeetreid valge liivaga paradiisirandu.“

Kõigi Kanaari saarte puhul kehtib rusikareegel, et lõunarannikul on soojem ja päikeselisem ning põhjakallastel on ilm heitlikum. Seda eriti talvel.

„Tenerife lõunaosas paistab peaaegu aasta läbi päike, sest Teide mägi hoiab vihmapilved lõunast eemal,“ ütleb kogenud rännumees Triinu Murumäe. Kui lõunas püsib temperatuur veebruaris 20–25 soojakraadi ringis, siis põhja poole liikudes läheb ilm veidi jahedamaks ja saare keskel mäenõlvadel asuvates linnades on samal ajal sooja vaid 10–14 kraadi.