Walt Disney Worldi hotellikülalised ei saa enam oma uksele riputada silti „Mitte segada“: traditsioonilist märguannet asendab nüüd sõnum „Tuba on hõivatud“.

The Telegraphi teatel on muutuse põhjus oktoobrikuine veresaun Las Vegases, kus hotellikülastaja tappis oma aknast tulistades 58 inimest. Kaks suurt Las Vegase hotelliketti nõuavad alates oktoobri lõpust, et töötajad kontrolliksid numbritube, mille uksel on rippunud üle 24 tunni silt „Mitte segada“. Nende eeskuju järgis Hilton. Disney hotellid astusid radikaalsema sammu – nad muutsid sildi teksti ja lisasid saateks: „Disney kuurordi hotell ja selle personal võtavad endale õiguse siseneda remondi, turvalisuse ja muudel eesmärkidel teie tuppa isegi sildi olemasolul.“ Aasta jooksul võtavad sama meetme kasutusele ilmselt kõik Disney hotellid, ehkki osa külastajaid nuriseb, et uus süsteem rikub nende privaatsust.