Riia jõudis tänavu 20 Euroopa parema turismisihtkoha kandidaadi hulka. Kuigi täna südaööl selgus, et tiitel läks kolm nädalat kestnud veebihääletusel Wroclawile, jätkub tegevust lõunanaabrite pealinnas piisavalt.

Lattelecomi Riia maraton (20. mai). Sel päeval kuulub Riia täielikult jooksjatele. Juba 2007. aastast peetav maraton pakub suurepärase võimaluse tutvuda täis- või poolmaratoni käigus Riia tänavate, sildade ja vanalinnaga.

Riia ooperifestival (6.–17. juunini). Läti Rahvusooperi ja -balleti hoone on üks Riia linna sümboleid. Kui olete seda seni vaid väljastpoolt imetlenud, siis tasuks see viga nüüd parandada. Tähistamaks Läti sajandat sünnipäeva, on üks festivalinädal pühendatud Läti nüüdisooperile, teine festivalinädal toob lavale uue hooaja etendused ja pidu lõpeb galakonserdiga.