Samas asub ka FlyTour Helsinki 5D kino. „Sain ägeda elamuse, kus on nii lendamist kui kihutamist läbi linna ja mööda maanteid,“ ei salga Triin, et suhtus asjasse üsna suure eelarvamusega. Kindlasti meeldib väiksematele lastele ka Sealife`i veemaailm.

Kõige kiiremini saab Helsingist ülevaate, kui teha tiir südalinnas asuva vaaterattaga SkyWheel Helsinki (talvel töötab K–P kella 11–17), see jääb vaid mõnesaja meetri kaugusele Katajanokka terminalist. Need aga, kes kõrgustesse ei kipu, võivad aasta läbi õues ujuda kõrvalasuvas Allas Sea Pool`is. Külastajaid ootavad üks merevee-bassein ning kaks soojendusega basseini ja saunad. Eriti mõnus on kindlasti suvel, kui terrassidele on toodud ka päevitustoolid.

„Külastada võiks ka uut Iittala sisustuskauplust Esplanaadil, isegi kui ei ole plaanis midagi osta. Seal valitsevad rahu ja kaunis põhjamaine disain, justkui oleksid sattunud kunstinäitusele,“ ütleb Triin ja soovitab kultuurihuvilistel minna ka kesklinnas asuvasse Helsingi Musiikkitalosse. „Moodsa ja põneva arhitektuuriga hoone ühendab kontserdikeskuse ja Sibeliuse Akadeemia ja seal asub üks maailma parema akustikaga kontserdisaale. Kontserte antakse hommikust õhtuni ja mitu neist on lausa tasuta.“

Kel aega ja tahtmist, võiks sõita päevaks hoopis Helsingist välja kaunisse ajaloolisse Porvoo linnakesse, vanuselt teise Soome linna (vanim on Turu). Kevadel-suvel käib sinna Kauppatorilt ka laev.

Stockholm – veebruaris tõmbab disaini- ja märtsis filmirahvast

Dresdenis ja Münchenis sündinud tänavakunsti rändnäitus „Magic City – The Art of the Street“ ootab Stockholmis külastajaid 8. aprillini. 2400 ruutmeetrile ehitatud linnak hõlmab üle 20 tänavakunstniku 3D-illustratsioone, multimeediainstallatsioone, skulptuure jms, millest mõni taies on isegi kootud.

Ingmar Bergmani mälestuseks on 18. märtsini Stockholmis Hallwyli muuseumis avatud näitus „Bergman à la Mode“, mille üks autoreid on Bergmani tütar Anna Bergman.

Tallink Silja AB kommunikatsioonijuht Janis Pavuls tuletab meelde, et juba järgmisel nädalal algab Stockholmis antiigemess „Ajas reisimine“ . (Tallink Silja AB)

Näha saab Bergmani filmides osalenud naisnäitlejate kostüüme, näiteks filmidest „Maasikavälu“, „Suveöö naeratused“ ja „Sosinad ja karjed“ tuttavaid kehakatteid. „Just naistel on Bergmani loomingus olnud kandev roll, tuues tema filmidesse värvi ja karakterit. Filmi- ja moehuvilistele mõeldud näitus loob paralleele Rootsi tuntuima filmirežissööri isikliku elu ja tema loodud filmimaailma vahel,“ ütleb Janis. Ta tuletab meelde, et veebruaris on kõigil disainihuvilistel lausa kohustuslik Stockholmis ära käia, sest esmaspäeval algas juba 16. korda peetav disaininädal. Üks olulisemaid Skandinaavia disainisündmusi hõlmab üle saja ürituse, aga nädala keskseks sündmuseks saab pidada 6.–10. veebruarini peetavat mööbli- ja valgustusmessi. Kes nii kiirelt kohvrit pakkida ei saa, siis juba järgmisel nädalal toob antiigemess „Ajas reisimine“ Stockholmi neljaks päevaks üle 230 kollektsionääri, restauraatori ja disainihuvilise. Messi on peetud juba aastast 1978, tänavu keskendutakse 15.–18. veebruarini loengutel-näitustel 20. sajandi esimesele poolele.