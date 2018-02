Jõutreeningud on viimastel aastatel meeletult populaarseks muutunud ja fitnessklubi kaart rahakotis on juba sama levinud kui pangakaart. On vaid positiivne, et kallist ressurssi aega investeeritakse teise kallisse ja olulisse ressurssi – tervisesse. Loodan, et see tendents jääb pikemaks ajaks püsima ega ole pelgalt mööduv hooajaline nähtus.

Samas on nii tekkinud olukord, kus täpselt ei teata, kuidas seda aega tõhusalt ära kasutada. „Ma lihtsalt teen midagi,“ on levinuim vastus mu küsimusele „kuidas sa oma aega jõusaalis veedad?“

Kahtlemata on see parem kui mitte midagi, kuid olen veendunud, et süsteemne lähenemine on asjalikum kui sihitult ringihulkumine. On ka teine äärmus: rangete jõusaalihuntide kavade järgi töödeldakse erinevaid lihasgruppe, tehakse nt jalapäevi ja rinnapäevi. Ma ei ütle, et see on vale või õige, kuid enamik meist ei taha saada kulturistiks, vaid pigem viljeleda tervislikumat eluviisi ning ehk saada rohkem enesekindlust selleks suvenädalaks, kui lõpuks särgi seljast peab võtma.