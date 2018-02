Grupp Arran Paisos Catalans korraldas Mallorca pealinna Palma sadamas möödunud aasta juulis meeleavalduse, mis tekitas oma värvipadrunite tõttu ümberolevates inimestel esimesel hetkel tunde, et tegemist on terrorirünnakuga.

Oma Facebooki lehel kirjutab grupp, et massiturism on Mallorcal läinud üle piiri ning kohalikud on need, kes selle all kannatavad. Nemad võitlevad vaid massiturismi vastu ning pole sooritanud ühtegi kuritegu, vahendab Daily Mail.

12 grupi liiget astuvad märtsikuus kohtu ette ning igaüht neist võib ähvardada 1200 euro suurune trahv.