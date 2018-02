Ehkki värskenduse silmapaistvamaks osaks on jõulisemaks kujustatud ninaosa, tuleb kõige suurem uudis jõuallikate vallast: bensiinimootoriga NX-i Eestisse enam ei tooda, ostjate eelistust arvestades on müügil ainult iselaadiva hübriidajamiga versioon.

Lexus NX 300h noobelmaastur läbis hiljaaegu kerge värskenduskuuri. Uusima põlvkonna iselaadiv hübriidajam, veel isikupärasemaks lihvitud väljanägemine ning kaasajastatud infolust ei jäta disainifriikidele palju valikuid – kes otsib võimalust tänaval silma jääda, selle jaoks on NX just õige valik.

Nagu aegade alguses, nii nüüdki: enamuse ajast olin NX-iga kulgedes lihtsalt paksult rahul. Kui peaksin kunagi tahtma maasturilaadset autot, oleks NX kindlalt mu esikolmikus sees.

Ruumikas ja mugav sõitjateruum

Värskenduse käigus sai kõige rohkem täiendusi NX-i senine infolust, kõik muu on nagu oli enne: mõnusad istmed, kvaliteetsed ja pehmed materjalid, mis nanomeetri täpsusega üksteisega haagivad nõnda, et autos sees istudes pole kuulda muud kui kaasistujate hingamist.

Ja kuigi autodest rohkem huvitujad heidavad ajakirjanikele ette pidevat „ergonoomilised istmed, normaalmõõdus panipaigad”- jaadajaada ajamist, siis usun ma, et tavalise inimese jaoks on just nimelt oluline, palju on kütusekulu tavaoludes, kas möödasõitu saab ning mis tunne on oma raha eest kallis autos istuda.

Kasutasin Käsmu poole sõites võimalust istuda tagaistmel. Istmesoojendus ning sätitav seljatugi koos korraliku õhupuhuriga teevad tagatoas viibimise mõnusaks.

Taas kord see vaikus, mis laseb segamatult õues langevat lund imetleda ja nii mul kui Tuulel end istmesse mõnusalt kerra rullida. Esiistmel juhitakse ja tehakse mussi.