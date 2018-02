Ligi 81% naistest märkis, et neile meeldiks, kui partner seksi ajal rohkem siivutuid jutte räägiks. Põhjus: naiste aju on võimas seksuaalorgan ja jutuga saab seda stimuleerida.

Pea 70% naistest läheks meeleldi koos oma partneriga stripiklubisse. Sest seal valitseb unikaalne ja intensiivne seksuaalenergia, mis võib teile tagada hilisema kuuma öö. Ühtlasi on stripiklubi ühiskülastus hea viis ilma mingite tagajärgede ja tülideta mängida kolmeka fantaasiaga. Kui naine näeb võõrast naist oma partnerit õrritamas, siis võib see olla vinge eelmäng.

3. Puldiga juhitava seksmänguasja kasutamine

63% naistest fantaseerib puldiga juhitavatest mänguasjadest ja 44% tahaks, et partner neile sellega avalikus kohas lõbu teeks. Erutav on just mõte, et mees aitab naisel lõpuni jõuda ja keegi ei tea teie ühisest räpasest saladusest midagi. Ka erutab naisi mõte, et partneril on kontroll nende naudingute üle.

4. Silmade kinnisidumine