... ja naise ka. Kui tahate tööpäeva õhtul trenni minna või omavahel nahistada, siis peaks õhtusöögimenüüga ettevaatlik olema. Ning hommikuse ja päevasega ka, sest mõned toidud teevad uimaseks ning takistavad asjalikke tegemisi terve päeva jooksul.

Oled tundnud end terve päeva letargilisena, kuigi eelmisel öösel sai korralikult magatud? On tõenäoline, et põhjuseks on su toitumine, märgib FHM. Toidupolitsei jutt on küll tüütu, aga paraku on ainus viis olukorra lahendamiseks maha istuda ja menüü kriitilise pilguga üle vaadata. Allnimetatud toite ei peaks küll täielikult toidusedelist välja viskama, aga kindlasti tuleks nende söömist vähendada.

Muidugi on nimestikus olevad toidud just kõige lihtsamad ja maitsvamad ... Oh seda elu: küll oleks tore, kui kapsas teeks paksuks ja makaronid hoiaks vormis. Paraku asjad nii ei käi – eriti just vanemaks saades peaks mõtlema oma tervisele ja vormile ja nende toitudega end tagasi hoidma: