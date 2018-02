Type R võib küll ägedam olla, aga ka Civicu luukpära ei maksa kõrvale jätta. Isegi ilma 300 hobujõuta on sel jõudu küll ja praktilisust enamgi veel.

Inimesed kipuvad arvama, et kütusesäästliku auto hankimine tähendab seda, et lõbu ja stiili osas tuleb kõvasti kompromisse teha. Aga mitte tingimata: praktilisus ei pea tähendama igavat. Popularmechanics tõi välja 13 uut autot, mis on „ökod“, aga pole kindlasti koledad ega haigutamaajavad.

Volkswagen Up!

Kerge veermik ja lühike teljevahe teevad sellest väga lõbusalt juhitava sõiduki.

Ford Fiesta

Näeb kena välja ja seda on samuti lõbus juhtida. Ka on auto väga hea varustusega ja seda saab ka Fordi suurepärase üheliitrise kolmesilindrilise turbomootoriga. Kui raha on veidi rohkem, siis võib muidugi hankida kuuma Fiesta ST luukpära.

Kia Rio

Odavtranspordivahendi sünonüümist on saanud kena väike luukpära. Kindlasti eelista manuaalkäigukasti.

Kia Soul

Väikeauto, mis mahutab sealjuures ka kõvasti inimesi ja kola. Hea auto mitmeks otstarbeks.

Kia Soul (Pixabay)

Chevrolet Spark

Sel väikeautol on tegelikult üsna suur isiksus: mis siis, et sel on vaid 84 hobujõudu.

Volkswagen Golf

Eestlastele ei peagi Golfi väga kiitma: meie teedel on neid juba päris palju. Osad on muidugi kohale kah jõudnud ... Vinge auto, millega sõita, ühtlasi on sel ka oma klassi parimaid interjööre. Ja kui sul veel õnnestub küüned GTI-le taha saada ...

VW Golf (Pixabay)

Mazda3

Omas klassis üks parimaid välimusi ja varustustasemeid. Lõbus sõita igasse hinnaklassi kuuluva 3 puhul.

Honda Fit/Honda Jazz

Hästi varustatud ja suurepärase manuaalkäigukastiga ning ei maksa üldse väga palju.

Fiat 500

Terve tonn lõbu, aga veelgi suuremat lõbu pakub 500T.

Fiat 500 (Pixabay)

Scion iA

ÕL Mehele ei saa päris hästi aru, kas see on nüüd sama, mis Toyota Yaris iA või Mazda2, aga üks pole sugugi halvem kui teine või kolmas.

Hyundai Veloster

Ühe külje kaks ust teevad selle praktiliseks, üks uks teisel küljel teeb auto sportlikuks.

BMW i3