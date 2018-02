Unustage sool ja sidrun – seda napsuprobleemi laupäevase Läti reisiga ei lahenda. Esquire’ teatel napib tekiilatootjatel toorainet ja peatselt on oodata selle Mehhiko päritolu vägijoogi defitsiiti.

Mehhiko signatuurjoogi olulisimas tootmispiirkonnas Jaliscos on vägijoogimeistrid hädas sinise agaavi vähesusega. 2011. aastal pandi maha 18 miljonit sinise agaavi taime ja need on nüüd valmis lõikuseks. Paraku ei piisa sellest ligilähedaseltki nõudluse rahuldamiseks: 140 organiseerunud tekiilatootja andmeil kuluks kõigi agaavinapsu fännide janu kustutamiseks aastas umbes 42 miljonit taime.

Teisisõnu: ilmselt juuakse tekiilat liiga palju. Reutersi teatel on agaavi kilohinnad viimase kahe aastaga kuuekordistunud: varasemalt 3,8 peesolt 22-le. USA-s ja Jaapanis on nõudlus tekiila järele teinud pöörase hüppe ja USA-sse eksporditakse umbes 80% Mehhiko tekiilast.

Tekiilatöösturid võtavad kahtlemata erinevaid meetmeid kasutusele, aga probleemi lahendamine ei saa olema kerge – ega kiire. Agaavitaimed saavad korjeküpseks seitsme kuni kaheksa aastaga ning nõudluse tõusmist või kahanemist on raske ennustada. Eriti just väiketootjad on halanud mõtlema tekiila asemel muude jookide – näiteks džinni ja viina – destilleerimise alustamisele.

Mis on lahendus? Mis võiks olla eestlase päevaretsept? Näiteks vähem napsutada või eelistada jooki, mille tooraine - rukki või kartuli - nappust pole karta.