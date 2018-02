Kevade ametliku alguseni on jäänud üks kuu ja üks päev – ning nii mõneski majapidamises surutakse kõigile pereliikmetele üsna varsti koristamistarbed kätte ja alustatakse suurt kevadpuhastust. Alljärgnev koristamisnipp on rohkem kui pöörane – aga oma olemuselt kahtlemata mehelik.

„Igal kevadel haaran ühel ilusal päeval lehepuhuri, avan ukse või kaks ja siis puhun pliidi alt, nõudepesumasina ja kuivati alt ning teisi nurgataguseid ja pragusid nagu kapid ja voodialused,“ väitis Redditi elunippide rubriigis Petrichorest. „Panen ukse lähistele ventilaatori ja avan teisel pool teise ukse või akna, et kogu tolm saaks õue karjatatud. Panen tööle tolmuimeja, et püüda tolmurulle ja neid on palju.“

ÕL Mehele leiab, et selline koristamisnipp on kaunis radikaalne ning võib kodus korra ja puhtuse asemel korraliku kaose tekitada. Heitsime lehepuhuritele põgusa pilgu peale ja saime teada, et üks sihuke 3000-vatise võimsusega masin võib puhuda välja kuni 270 km/h liikuva õhuvoo. Sellise tormi käes võib tapeetki rebeneda. Rääkimata tormituules laperdavatest laelampidest, akendesse lendavatest vaipadest, purunevatest toalilledest ning sellestki, et ilmselt ladestub suur osa tolmust lihtsalt uutesse kohtadesse, näiteks aknaklaasidele.

Kui aga tahtmine suur ja perenaine lubab, siis peaks puhurioperaator kindlasti ette siduma tolmumaski ja kindlasti käitama vaid elektrilist puhurit – bensiinimootoriga masina kasutamine võib siseruumides lõppeda hoogsa koristaja lahkumisega elavate hulgast.