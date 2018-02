Siiski illustreerivad numbrid Gizmodo teatel üht kultuurilist tõdemust: mis meeldib vanematele inimestele, see pole äge. On täiesti võimalik, et Facebook on noorte seas vähem populaarne just seepärast, et see on vanemate seas popp. Mõtleme loogiliselt: kas sotsiaalmeediaplatvorm saab olla „äge“, kui seda kasutavad su tädi, vanaisa ja algklasside õpetaja?