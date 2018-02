Ehk peaksid homse valentinipäeva puhul andma tutvumisäppidele puhkust ja hoopis iseenda kohtingule viima. Business Insider märgib erinevatele (meditsiini)uuringutele toetudes, et leidub mitmeid põhjuseid, miks parem on olla vallaline kui tüdruksõbra külge kinnitatud.

Esimene neist on Maximi teatel ilmselge: vallalistel inimestel on paremad sotsiaalsed sidemed. Ehk: kui sa pole hõivatud pikaajalise suhtega, siis on sul rohkem vabadust olla see kutt, kellega kõik koos hängida tahavad.

Vajadus seltsi – olgu romantilise või mitte – järele on üks peamisi inimlikke vajadusi. Psühholoogiaprofessor William Chopik ütles seda tõika kinnitades järgnevat: „Kui meid ümbritsevad mõned tõeliselt head sõbrad, siis mõjutab see tohutult meie tervist ja heaolu“.