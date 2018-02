Võime homset küll sõbrapäevaks nimetada, aga ameeriklaste kombed trügivad igale poole ja kindlasti tunnevad ka Eestis paljud sundust teha kallimale valentinipäeva puhul romantiline kingitus. Ent eriti just mehed kipuvad sageli sobiva kingiga alt minema. Mõnikord muidugi ka naised. Ja kohati juhtub, et „kingituseks“ saab midagi hoopis ootamatut ... Men’s Health surfas Redditi foorumites ja korjas välja kaheksa kõige hullemat valentinipäeva kinki, mida on võimalik teha. Number 6 on ilmselt halvimaid võimalikke 14. veebruari üllatusi.

2. Eksnaise kampsun

See kink tekkis küll õnneks kogemata. Kasutaja tüdruksõber leidis tolle kapist sviitri, mille endine elukaaslane oli juba ammu sinna jätnud. Mehel ei olnud julgust öelda, et see kuulub eksile ja ta teatas hoopis, et see on tema kink valentinipäevaks. Naine oli üllatunud ja õnnelik ning kannab seda kampsunit sageli.

3. Prill-laud

Kinkimise puhul on kontekst väga oluline. Alati tuleks endalt küsida: „Millise sõnumi annab see ese kingi saajale?“ Nii ei tohiks iialgi kinkida kellelgi midagi sellist, mis on mingil kujul või vormis seotud ekskrementidega. Aga ühe redditlase isa just nii tegi: kinkis oma naisele tualettpoti prill-laua. Isegi mitte mingi erilise disainitud prill-laua, vaid tavalise - valge plastikust rõnga.

(PantherMedia/Scanpix)

4. Suguhaigus

Tripperist või herpesest hullem on ainult see, kui vastav haigus avastatakse monogaamses suhtes valentinipäeval. Näiteks valetinipäeval pärast viis või kümme aastat kestnud abielu.

5. Midagi bensiinijaamast

Valentinipäeva kingitus ei pea tingimata olema kallis, aga natuke võiks kinkija sellesse ikkagi panustada. Üks naiskasutaja sai kiiresti aru, et temaga mitu aastat koos olnud mehele tuli kuupäev meelde alles teel koju. Naine teadis, et odav kunstlill ja pakk küpsiseid on pärit lähedal asuvast tanklast.

Väärib märkimist, et sama mees pani ka hiljem puusse, kui kinkis naisele valentinipäevaks kaelakee ja kõrvarõngaste komplekti. Nimelt polnud naisel kunagi kõrvas auke olnud ja ta ei kavatsenud neid ka teha.

6. !?!

Mees oli broneerinud nädalalõpureisi kahele Barcelonasse ja kavatses naisele piduliku valentinipäeva õhtusöögi ajal abieluettepaneku teha. Ta tuli varakult koju, et õhtusööki valmistama hakata. Magamistoa uksel mees tardus: naine oli näoga ukse poole voodil kõhuli ja üks mehe sõpradest oli temaga parajasti tagantpoolt seksuaalvahekorras.

7. Kipsist jalakuju

Mees oli neiuga juba mitu aastat käinud, kui too kinkis talle omaenda jalast tehtud kipsjäljendi. Mees püüdis küll head nägu teha, aga zombilikult halliks värvitud jalg tekitas temas õudust.

8. Tühi kaart