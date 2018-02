Juba 1912. aastal alustanud mainekas USA jalatsitootja L.L. Bean on tuntud kolme aasja poolest: ilmastikukindlad nn pardisaapad (duck boots), kuldsete retriiveritega reklaamid ja toodetele antav eluaegne garantii, kirjutas Esquire. Firma pühendumus eeskujulikule klienditeenindusele on saanud brändi sünonüümiks. Ei ole mingeid ülispetsiifilisi ega veidraid defektide tõlgendusi, ei nõuta tšekke, ei küsita täpsustavaid küsimusi. Paraku on see nüüd minevik.

L.L. Beani juhatuse esimees Shawn O. Gorman teatas möödunud nädalal, et eluaegne garantii muudetakse üheaastaseks garantiiks ja edaspidi nõutakse ka ostu tõestamise dokumenti. Gormani teatel kippusid inimesed garantiid liiga vabalt tõlgendama ja näiteks nõuti hüvitist või uut saapapaari siis, kui käimad olid vanad ja ribadeks kantud või kuskilt täikalt ostetud.

Esquire märgib samuti, et eluaegne garantii peaks olema selleks, et saaksid näiteks välja vahetada katkise tõmbluku – mitte selleks, et Kaval-Antsud läheksid uut saapapaari nõudma, kui on vanaga kümme aastat järjest matkamas käinud.