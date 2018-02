On normaalne öelda, et kui keegi on ükskord kellegi tapnud, siis on ta elu lõpuni tapja – aga miks nii? Kui keegi on petnud, ei tähenda see tingimata, et ta seda uuesti teeb. Iga suhtedünaamika on erinev ja kui panna kellelegi eluks ajaks tempel – juhtumi pärast, mis võis vabalt olla ühekordne viga –, siis võib see olla lihtsalt julm. Inimesed on jamade korraldamises fenomenaalselt osavad, aga see ei tähenda veel, et me ei õpi.

Alustuseks olgu öeldud: kui keegi on nii purjus, et tal pole pilti ees, siis ei ole ta isegi suuteline seksima. Purjusolemine ei ole vabandus kedagi petta, see „loeb“ truudusetusena vägagi.

Kui ta sind pettis, siis ta järelikult ei armasta sind

Afääre on igasuguseid. Kui petmine oli füüsilist laadi, siis ei tähenda see veel armastuse puudumist. Isegi kui tunded on mängus olnud – ikkagi. Veelkord: suhted on keerukad. On võimalik armastada mitut inimest korraga, on võimalik kellegagi seksida ja sealjuures teda üldsegi mitte armastada. Pigem võiks petmise kohta öelda, et suhte sellel poolel napib teise suhtes lugupidamist, mitte tingimata armastust.

Mehed petavad rohkem

Mitmed uuringud on näidanud, et mehed ja naised petavad võrdselt. Põhjused küll tõesti erinevad. Mehed kipuvad otsima seksuaalset, naised aga emotsionaalset rahuldust.

Petjad on halvad inimesed

Kui sind on petetud, siis pole just lihtne suhtuda sellesse inimesse kui inglikesse – aga see ei tähenda, et temas saatanat peaksid nägema. Mõnikord pole kaks inimest teineteise jaoks lihtsalt õiged ja sellest petmine sünnibki. Teinekord annavad inimesed kiusatusele järele – ja kahetsevad seda otsekohe. Stsenaariumeid on lõputult.