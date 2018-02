Idufirma YouTube esimene peakorter asus San Mateos pitsarestorani ja Jaapani restorani kohal ja sisu tekkimisega läks aega. YouTube'i esimene video oli 19 sekundi pikkune „Me at the zoo“ (Jawed Karim San Diego loomaaias elevantide juures) ja see laeti üles 23. aprillil 2005. Tänaseks on seda klippi vaadatud 45,8 miljonit korda.

Pärast edukaid katsetusi avati YouTube ametlikult kasutajatele sama aasta 15. detsembril – juba selleks ajaks käis saidil kaheksa miljonit vaatajat päevas. Üsna varsti laeti iga päev üles 65 000 värsket videot ja neid käidi vaatamas kokku sada miljonit korda.

YouTube’i populaarseim video on tänase seisuga Luis Fonsi ft. Daddy Yankee „Despacito“, mida on vaadatud 4,8 miljardit korda.