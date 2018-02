Kui mees tahab mõned kilod all võtta, siis võtab ta sageli vastu otsuse alustada süsivesikuvaest dieeti. Mõned lähenevad veelgi radikaalsemalt ning püüavad „süsikad“ oma menüüst üldse välja visata. Aga enne kui oma külmkapi ainult rasva ja valkudega täidad, loe, mida Men’s Health süsivesikute kaitseks – ja nendest loobumisega seotud veidrate kõrvalnähtudena – välja toob.

„Kui sa just päev läbi kana ja steike ei söö, on peaaegu võimatu hakata toituma süsivesikutevabalt,“ märgib toitumisspetsialist Karen Ansel. „Süsivesikuid pole mitte ainult sellistes toitudes nagu leib, pasta ja puuviljad, neid on ka näiteks pähklites, ubades, salatis ja brokolis.“

Inimese kehale ongi kõige paremad süsivesikud puu- ja juurviljades sisalduvad, sest neist saab kõige rohkem vitamiine, mineraale ja kiudaineid. Madala süsivesikutesisaldusega dieet peaks tähendama seda, et vähendatakse rafineeritud suhkru ja selliste rafineeritud teravilja- või tärklisetoodete nagu pasta tarbimist ning pruugitakse täisteraviljatooteid nagu pruun riis ja kinoa. Täisteraviljatooted tõstavad veresuhkrut ja insuliinitaset tervisele heal moel ning reguleerivad ka mikrobioomi (sisuliselt seedeelundkonna mikroorganismide kooslust – toim).