ÕL Mehele kratsib koos BroBible’iga kukalt: hindude kastiauto Mahindra Jeeto väiksus ja ambitsioonikus ei taha omavahel vähemalt väliselt kuidagi klappida.

Mahindra toodab muude sõidukite seas ka neid kuulsaid India katusega võrre ehk tuk-tukke. Kastiauto Jeeto enda omadustelt ühest sääreväristajast väga ei erinegi: sel on ühesilindriline nn V-1 mootor (silinder on mootoriploki suhtes 45-kraadise nurga all), mille kubatuur 625 cm3 ja võimsus 11-16 hobujõudu.

(Tootja)

Võrdluseks: mootorrataste maailmas väikeseks peetaval Suzuki Savage’il on 652-kuubikuline ja 31-hobujõuline mootor. Ligikaudu sama suure võimsuse andis kõrgematel pööretel välja 649-kuupsentimeetrise mootoriga nõukogude külgkorviga mootorratas Dnepr.