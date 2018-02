Šotimaa rannalt leiti kiri pudelis – uurimisel selgus, et see visati vette lausa 21 aastat tagasi.

Plastikpudeli koos kirjaga viskas 1997. aasta märtsis vette üks puhkusele suundunud teismeline, 13-aastane Martin George, kirjutab Lonely Planet.

Kirja leidis 21 aastat hiljem 37-aastane Chris Lewis, kes oli parasjagu matkamas. Lewis võttis eesmärgiks viia plastpudel koos kirjaga tagasi selle esialgsele omanikule.

„Martin on nüüd 34-aastane, tal on endal poeg ja see on üks imearmas lugu, mida talle rääkida. Kirja tagastamine oli üks mõnus tunne,“ räägib Chris. Muide – kirja autor Martin George plaanib selle raamida ja kodus seinale panna.