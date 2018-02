Soomes läbi viidud uuring kinnitab, et talverehvide valiku tähtsaim kriteerium kasutajate jaoks on rehvide pidamine jääl. Selgus ka, et naastrehvide kasutamine põhjanaabrite seas on võrreldes varasemaga taas kasvanud.

Meie maanteeameti sõsarorganisatsioon Soomes, Trafi.fi viis projekti „Turvaline liiklus 2025” raames läbi uuringu, milles selgitas välja talverehvide olulisemad valikukriteeriumid.

Soomes on talverehvid kohustuslikud detsembri algusest kuni veebruari lõpuni, sarnaselt Eestile võib ilmastikuolude tõttu rehvide lubatud maksimaalset kasutamisaega pikendada. Ühena vähestest riikidest Euroopas on Soomes lubatud naastrehvide kasutamine. Naastrehvidega võivad sõita ka välismaalt tulnud sõidukid.