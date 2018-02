„Nii kui tilga saab, läheb kohe lolliks“ - ilmselt on lugeja seda ütlust kuulnud või isegi lausuma pidanud. A ustraalia Uus-Lõuna-Walesi ülikooli teadlaste värske uuringu kohaselt võibki vaid kahe alkohoolse joogi joomine pärssida aju prefrontaalse korteksi tööd, vahendab Men’s Health . See ajupiirkond reguleerib näiteks otsuste tegemist ja sotsiaalset käitumist ning hoiab sind tavaliselt oma ilmsüütutele sõpradele pealehüppamise eest tagasi.

Prefrontaalset ajukoort on ennegi peetud joomisest tekkinud agressiivsuse põhjustajaks – mis pole muidugi mingi ime, sest sisuliselt on tegu aju käsukeskusega. Varem aga seda põhjalike neuroloogiliste uuringute tõestatud pole. Väljaandes Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience ilmunud kokkuvõttes märkisid teadlased, et umbes poolte vägivallakuritegude puhul mängib rolli alkoholi tarbimine ja mida rohkem selliste nähtuste kohta infot koguda, seda paremini saame aru sellest protsessist, kuidas purjus inimesed muutuvad vägivaldseks.

Vägivallauurija Dominic Parrott (ei olnud seotud nimetatud uurimusega) ütles avastusi kommenteerides, et kainena suudavad inimesed oma käitumist kontrolli all hoida – panna jala piduripedaalile. Juues kipub jalg aga pidurilt ära libisema. Aastaid on nähtud alkoholi ja agressiivsuse vahel neuroloogilisi põhjuseid ning nimetatud uuringu tulemused sobivad sellesse puslesse kenasti.

Aga Parrott tõi välja, et joomine ei too tingimata kaasa agressiivsust, kuna vägivaldsusel ja selle puudumisel on neuroloogiliste kõrval ka näiteks bioloogilisi ja kultuurilisi põhjuseid. Teadlane tõi näiteks, et isegi täitsa purjus inimesed suudavad enamasti end tagasi hoida kirikus märatsemise eest.