CNNi teatel kinnitasid teisipäeval senati luurekomitee ees üles astunud CIA, NSA, FBI ja DIA (Defense Intelligence Agency ehk kaitseluureagentuur) tippametnikud, et Hiina nutitelefonid kujutavad endast Ameerika tarbijatele ohtu.

FBI juhi Chris Wray selgituse kohaselt on need telefonid probleemiks eeskätt ettevõtete ja kohalike valitsusasutuste puhul. Tema sõnul on nii risk, et riigi telekommunikatsiooni taristusse pääseb ettevõte, kes on „võõrvalitsuse tänuvõlglane“.

Huawei on võrguseadmete valdkonnas ülemaailmne liider ja USA valitsus on juba varem keelanud riiklikel asutustel selle tehnikat osta.

„Nii võib tekkida võimalus informatsiooni pahatahtlikult muuta või varastada,“ teatas Wray. „Ja võimalus viia läbi märkamatut spionaaži.“

Huawei ei olegi USA turul eriti edukas olnud ilmselt just valitsuse mure pärast, et Hiina valitsus võib kasutada nutitelefone ja teisi tooteid luureandmete kogumiseks. Juba 2012. aastal andis kongress välja raporti, mille kohaselt tuleks nimetatud kahte Hiina ettevõttesse suhtuda „kahtlusega“. Nii Huawei kui ZTE vaidlustasid need väited, nimetades neid alusetuks.

„Me tegutseme 170 riigis, kus meil on valitsuste ja tarbijate usaldus. Me ei kujuta suuremat küberturvalisuse ohtu kui teised müüjad,“ on Huawei teatanud. Mobiiligigandi väitel pole ükski valitsus ega valitsusasutus neilt oma tehnoloogiale või andmetele ligipääsu nõudnud.