Kutid, grillimishooaeg pole enam mägede taga, hõiskab FHM.

Jah, muidugi on alles veebruar. Aga aeg läheb kiiresti: enne, kui arugi saame, käib päike juba kõrgemalt ja algab järjekordne grillimishooaeg. Mis siis, et võib-olla esialgu veel lumes ... Aga igatahes on hea grill varakult puhtaks teha.

Esiteks ei saa bakterid ja hallitus nii paljuneda ja teiseks töötab puhastatud grill märksa paremini. Kolmandaks: nii ei teki ootamatut olukorda, et pead ühel kevadisel reede õhtul töölt saabudes kibekiiresti grilli puhtaks nühkima, sest külalised on iga hetk saabumas. Mõned nõuanded, et see töö läheks lihtsamalt ja valutumalt.