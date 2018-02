24. veebruaril kell 18.30 algab Tartus Eesti Rahva Muuseumis pidulik Eesti vabariigi sajandale aastapäevale pühendatud kontsert-vastuvõtt. Kas Eesti rahva koorekiht peab autoparklast ERMi majja rühkima lumetuisus või hoopiski lakk- ja kõpskingi vihmaveeloikudesse kastes? Otsisime selgust populaarsete ja väidetavalt kõige täpsemate ilmaäppide abil.

Ilm on teema, mis eestlasi alati huvitab, sest see on heitlik, ettearvamatu ning kes ei teaks mõnd head anekdooti teemal: eelmisel aastal oli jõulude ja jaanipäeva ilmaerinevus 2 kraadi – jõulude ajal oli soojem.

Aga milline ilmaäpp on kõige asjakohasem ning täpsem ja kust võiks saada parimat teavet järgnevaks nädalaks, et otsustada, kas planeerida nädalavahetuseks puhkus kelgumäel või peaks kaasa haarama vihmavarju? Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma kogus kokku mõned head ilmarakendused, millele saab ka Eesti muutlike ilmaolude puhul loota. Õhtuleht Mehele katsetas need ükshaaval läbi – ja et lugupeetud külalised hiljaks ei jääks, siis püüdsime võtta prognoosid 24. veebruari õhtul kella 18 null-nulliks.

YR ennustab nulli ja pilves ilma