„Ma ei saa aru, miks on [tänapäevase tehnoloogia juures] nii raske teha autot, mis suudaks saavutada 500 km/h. Või 600 jne. Peale selle, et rehvid ei suuda pinget taluda, millises on teised asjaolud, mis teevad selle ülesande autotehaste jaoks nii raskeks?“ uuriti Redditi foorumis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. Valikuid parematest vastustest.

* Sellist SÕIDUKIT teha pole mingi probleem. Aga see peaks olema rööbaste külge klammerdatud ja ilma rehvideta sõiduk. Lihtsalt monteeri külge võimas rakett ja anna minna. Probleem algab siis, kui see sõiduk peab olema AUTO.

* Esiteks jõuallikas. Sisepõlemismootoril on palju rohkem liikuvaid osi kui raketil. Kolvid, väntvõll, ülekandesüsteem, mis neid ühendab ja tõlgib üles-alla liikumise pöörlevaks liikumiseks ja kannab eemale üle teise nurga alla. Siin on palju kohti, kus miski võib valesti minna.