Online-deitimine on nähtus, mida veel umbes põlvkond tagasi mõistetavatel põhjustel ei tuntud, kuid tänapäeval käivad väga paljud inimesed endale veebist kaaslast või kaaslannat otsimas. Juba on selle ümber tekkinud mitmeid müüte ehk valearusaamu ja seda nii pooldajate kui vaenajate poolt. FHM pani kirja ja lükkas ümber viis sellist. „Veebis sebimine on ainus viis inimestega tutvuda“ Väga kaitsev suhtumine. Inimestega võib kohtuda ja nendega tutvuda igal pool ja ükskõik kus. Kuigi see on tänapäeval „sotsiaalselt aktsepteeritav“ sebimise viis, ei tähenda see veel, et see oleks ainus. Inimestega saab tutvuda läbi sõprade ja sugulaste. Veel on olemas näiteks spordisaal, baar, toidupood ja, põrgu päralt, isegi maanteeameti ootesaalis võib kellegi huvitavaga tuttavaks saada. Lihtsalt ära ole müürilill ja sul läheb hästi.

„Seda tehakse ainult seksi pärast“

Tinder on kuigivõrd loonud suhtumist „zuts ja minek“, aga see ei pea tingimata nii käima. Sugugi mitte kõik inimesed tutvumissaitidel ja äppides pole meeletu seksi peal väljas. Paljud tahavad leida hoopiski ehtsa ja pikaajalise läheduse teise inimesega. Soovitus: väldi tutvumisteenuseid, mis ongi mõeldud puhtalt seksile ja püüa leida inimlikumaid-sõbralikumaid. „See tähendab, et sa oled meeleheitel“ Paljud inimesed häbenevad vastava konto omamist ja kasutamist või siis vähemalt naeravad selle üle, et vältida kaastundlikke pilke. Aga veebist kaaslase otsimine ei tähenda, et sa oled meeleheitel. See tähendab lihtsalt seda, et sa püüad kasutada ära tänapäeva tehnoloogilisi võimalusi. „Lõpuks kohtud oma elu armastusega“ Disney filmid on loonud romantikast moonutatud kujutise ja veebideitimise äpid-saidid teevad sama. Ei ole mingit garantiid, et sa leiad „selle õige“. Võid otsida kaaslast aastate kaupa ning olla ikkagi tühjade kätega ja üksi. Võib-olla see polegi üldse sulle sobiv lahendus. Ja see on täiesti normaalne. „„Match“ tähendab alati ehtsat kokkusobivust“