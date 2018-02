Tõenäoliselt oled ammu kuulnud või lugenud, et näiteks mereannid, kajenni pipar ja ingver mõjuvad mehe seksuaalsusele toonust tõstvalt. Aga samamoodi on olemas ka toiduained ja toidud, mis panevad õhtuti vallatu näoga naisele ühmama „Ah, täna ei jaksa“. Reeglina on nende puhul küll õnneks võtmesõna „liiga palju“. Men’s Fitness põhjendas ära viis kõhutäidet, mis kärbivad mehe seksi-isu. 1. Liiga palju sojatooteid Kui su menüüs on väiksemas koguses sojatooteid, siis ei pea mehetisside kasvamise pärast muretsema, aga suuremates kogustes võivad näiteks sojapiim, tofu ja sojakaste vähendada vere testosteroonisisaldust. Ja seeläbi ka seksihuvi. Kriitiline kogus on ühe uuringu andmetel 120 mg päevas.

Üks uuring on jõudnud ka tõdemuseni, et isaks saada soovival mehel on mõistlik sojatoodetest loobuda või nende tarbimist vähendada, sest soja võib ka toodetava sperma koguse alla viia. (Pixabay)

2. Töödeldud süsivesikud Kui Sylvester Graham hakkas 1829. aastal tootma Dr. Grahami meeküpsiseid, siis uskus ta, et see vähendab inimeste lihalikke kirgi, sealhulgas huvi masturbeerida. Kuigi tema uskumus teaduslikku tõestust pole leidnud, võis ta siiski olla õigel teel. Nimelt võivad kõik rafineeritud süsivesikud – ka need, mida leidub küpsistes – vähendada mehe intiimseid huvisid. Liigne kogus selliseid vähendab testosterooni tootmist. (Pixabay) 3. Liiga palju alkoholi Suurem kogus napsi teeb uniseks ja magav inimene teadupärast ei seksi. Lisaks tekitab veres ringlev etanool erektsioonihäireid, võib raskendada orgasmini jõudmist – või vastupidi, tuua selle liiga vara kohale. (Pixabay) 4. Hormoonidega toit Sageli kipub just punane liha sisaldama [elusloomade toidule] lisatud hormoone ja antibiootikume ning selline toit lööb suuremas koguses tarbituna mehe hormonaalse tasakaalu ja seksi-isu paigast. Muutub kehaeritiste nagu sperma, higi ja uriin koostis. (Pixabay) 5. Liiga palju kõike Ükskõik millise toitu tarbimine liigses koguses viib kaalutõusuni ja see on iga mehe number üks seksi-isu tapja. Ehk halvim mehe seksitoit on liiga palju toitu.