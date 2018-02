Sümbol on LadBible’i teatel pärit Indias räägitavast telugu keelest. See spetsiifiline tähemärk aktiveerib programmivea ja keelab nii juurdepääsu suhtlusprogrammidele iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook ja Gmail.

Kiuslik sümbol on pärid draviidi keelterühma kuuluva telugu kirjakeelest ja seda räägib umbes 70 miljonit inimest. Apple’i seadmetel ajab aga üksainus selle keele sümbol sõna otseses mõttes „juhtme kokku“.

Kuidas end selle bugi eest kaitsta? Enne mõtle, kui sõnumeid avad. Kui avastad, et sulle võib see sümbol tekstisõnumina tulnud olla, siis palu kellelgi endale saata suvaline värske sõnum, mis eelmise tagaplaanile lükkab – ning kustuta too siis kõige täiega ära.