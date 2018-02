Paljud internetikasutajad on marus pärast seda, kui Google tuli välja uuendusega, millega kaotati otsingutulemuste juures "kuva pilt" nupp. Uuendus viidi ellu, et vähendada fotode ilma loata salvestamist.

Google on teinud suure muudatuse selles osas, kuidas otsingutulemused ilmuvad ning internetikasutajad on raevunud, kirjutab Daily Mail. Tehnoloogiahiid teatas neljapäeval, et enam ei ilmu otsingutulemuste pilte vaadates "kuva pilt" (ing view image) nuppu. "Kuva pilt" nupp tuli varem nähtavale siis, kui inimene klõpsas pildile. See võimaldas vaadata fotot ilma, et oleks olnud tarvis külastada veebilehte, kus foto asub. Nüüdsest see enam võimalik ei ole. Kohas, kus varem oli "kuva pilt" nupp, on nüüd nupuke nimega "külasta".

Google'i sõnul tehti muudatus koostöös Getty Image'iga, mis müüb fotograafide pilte. Kokkulepe sisaldas ka klauslit, et Google kuvaks pildile klõpsates pildi autoriõigustega seotud infot.

Fotograafidele on see suurepärane uudis, kuna nüüd väheneb vähemalt mingil määral tõenäosus, et nende pilte ilma loata kasutatakse. Samas häirib see internetikasutajaid, kes peavad nüüd pildi saamiseks rohkem vaeva nägema ja lisaklõpse tegema.

Google ütles, et viis muudatuse sisse nii fotograafide kui internetikasutajate huvisid arvestades, kuid viimased ei taha sellega nõustuda. Paljud internetikasutajad on otsuse pärast pahased. Twitteris kohtab sel teemal hulganisti kaeblemist. Üks kasutaja väitis Twitteris koguni, et "kuva pilt" nupu kaotamine on "kõige hullem muudatus inimsoo ajaloo jooksul". Tagasihoidlikumad kriitikud nimetavad muudatust lihtsalt kohutavaks ja mitte kasutajasõbralikuks.