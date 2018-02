Elada päikeselises Itaalias oleks nii mõnegi unistus. Itaalia saarel Sardiinial saab aga nüüd osta kinnisvara kõigest ühe euroga!

Maja saab sedavõrd odavalt osta Ollolai külas, kus elab kõigest 1300 inimest. Alates 2015. aastast on erinevate meetoditega püütud rahvaarvu suurendada, kuid kahjuks pole see eriti õnnestunud, kirjutab Lonely Planet.

Ühe euro eest pakutakse ajaloolisi maju, mis on ülihalvas seisukorras ja vajavad renoveerimist. Müügitingimus on loomulikult see, et uus omanik peab maja korda tegema – vastavad tööd peavad algama ühe aasta jooksul. Kui seda ei tehta, siis võidakse maja tagasi võtta.

Maja renoveerimise hind Sardiinias algab 20 000 eurost. Kui maja on korras, võivad uued omanikud selle taas maha müüa.