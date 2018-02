AskMen kergitas meeste harimiseks naiste masturbeerimiskommetelt katteloori ja palus mõnel seda korrapäraselt harrastaval naisel paljastada kõik mahlakad detailid. Mida naised sel ajal mõtlevad, millised on nende lemmikmänguasjad ja isegi see, mismoodi naine oma mehest suure O ajal fantaseerib – siin on naiste vähemtuntud kombed sooloesinemise ajal.

Muidugi mõista on meeste ja naiste masturbeerimisel mitmeid erinevusi. Näiteks kestab naistel orgasmini jõudmine meestest märgatavalt kauem. Mis aga tähendab muuhulgas ka seda, et naistel on rohkem aega fantaseerida erinevatest kuumadest stsenaariumitest, milles neile meeldiks osaline olla.

„Mul läheb avalikus kohas masturbeerides eriti kõvasti lahti,“ tunnistab 27-aastane Jo’Lisa. „Mõistetavalt on see lihtsam suveajal, kui kannad kleiti. Erutan end kerge nibude töötlemisega hästi üles ja siis siirdun sisse murdma – eriti just siis, kui ma tean, et lõpunijõudmiseks pole üldse palju vaja. Mis on natuke veider, sest seksi eelmängu ajal ma vihkan nibumängu.“

„Minu lemmikkoht lahtisaamiseks on isiklik tualettruum kontoris,“ räägib 28-aastane Kim. „Kas sa oled kunagi läinud töö juures nii kiima, et sa ei saa sõna otseses mõttes midagi tehtud enne, kui sul on orgasm käes? Minu parim töö sünnib siis, kui olen äsja endal kontoris lahti saanud. Mida ma ütleksin ka oma ülemusele, kui talle kunagi vahele jääksin.“

2. Ka naised fantaseerivad kolmekatest

„Mu poiss-sõber on mulle nii suur kinnisidee, et ta on kõigis mu masturbeerimisfantaasiates,“ pajatab 26-aastane Gigi. „Aga ma ei ole talle rääkinud, et mulle meeldib masturbeerides mõelda grupiseksist veel ühe mehega. Arvan, et mulle see mõte meeldib, aga oleksin liiga mures, et a) tema saaks kurjaks, kui teine mees minuga seksiks ja b) et see poleks lugupidav ja tekitaks minus ebamugavust.“

3. Naisi erutavad üllatavad asjad

„Hiljuti tabati üks NFLi turvamees tantsutüdrukute vaateväljas pihku peksmast,“ räägib 29-aastane Stefanie. „Nägin seda esmakordselt toakaaslastega uudiseid vaadates ja kõik nad ütlesid, et see on jäle – aga mind see hullult erutas. Ilmselt oli kogu asi selles, et ta oli nii kiimas, et pidi endal just siis ja seal endal lahti saama – see erutas mind. Vaatasin klippi hiljem üksi olles uuesti ja masturbeerisin – ning sellest sai minu „pornoeelistus“ mitmeteks nädalateks.“

4. Naised kasutavad seksmänguasja – või –asju.

„Mul on erinevate fantaasiate jaoks erinevad mänguasjad,“ tunnistab 27-aastane Charlotte. „Üks simuleerib suuseksi (Womanizer), suurem ja laiem vibraator selleks puhuks, kui tahan kujutleda kõva ja kiiret seksi, väiksem vibraator, mis on ideaalne kähkukaks kliitoriorgasmiks – ja muidugi anaaltapid tagumikuvärgi jaoks. Ma ei jaga kellegagi, kellega sebin, seda infot enne, kui asjad on märgatavalt kaugemale jõudnud. Saan aru, et kõlab, nagu oleks seda värki hästi palju – aga veelgi rohkem on asju, mis on veel proovimata!“

5. Naised masturbeerivad märksa sagedamini, kui võinuks arvata

„Mu eelmine poiss-sõber oli väga üllatunud, kui kuulis, et ma masturbeerin vähemalt korra päevas,“ meenutab 26-aastane Angel. „Mehi peetakse kiimalisemaks sooks, kuna nad uhkeldavad oma saavutuste ja seiklustega. Aga naised on sama kiimalised, kui mitte rohkemgi. Me lihtsalt ei räägi sellest nii palju.“

6. Naised kasutavad libesteid

„Mul on mõned erinevad, mida mulle meeldib kasutada sõltuvalt tujust,“ jutustab 26-aastane Kayla. „Üks läheb soojaks ja seda kasutan siis, kui tegelen sellega mõnd aega. Üks kirvendab ja seda kasutan siis, kui tahan asjad tehtud saada ja tööle rutata. Olen üldjoontes suur libestite fänn, nii et miks mitte neid kasutada ka siis, kui iseendaga tegelen?“

7. Naised võivad masturbeerida, kui voodilinadest õhkub mehe lõhna

„Kui mu poiss-sõber minu juures ööbib, siis on esimene asi, mida ma koju nende tema järgi lõhnavate linade juurde tagasi jõudes teen, masturbeerimine,“ räägib 24-aastane Sarah. „Nuusutan tema lõhna end samal ajal puudutades ja mõeldes eelmisel ööl toimunud seksist – see teeb fantaasia elavamaks ja mu orgasm on võimsam.“

8. Naised võivad olla valjuhäälsed