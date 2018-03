Kariibidel olid möödunud aastal rasked ajad – nad said räsitud orkaanide poolt ning nüüd tuleb oma maid taas üles ehitada.

Daily Mail vahendab Hitwise Monitori uuringut, mille kohaselt on kukkunud Kariibide puhkuste arv viiendiku võrra.

Et aga turism on sealne oluline elatusallikas, püütakse nüüd soodsate hindadega kliente tagasi meelitada. Niisiis on ekspertide hinnangul 2018. aasta üks parimaid aegu, millal Kariibi mere saari külastada.