Korrapärane higistamine näiteks trenni ajal on keha viis vältida ülekuumenemist. Kui keha püsib normaalsel umbes 37-kraadisel temperatuuril, siis on meie hormoonid ja kehavedelikud tasakaalus.

On igati normaalne, kui su keha jõusaalis raskusi tõstes pooride kaudu vett välja hakkab ajama. Aga kui sa higistad ka näiteks keset koosolekut või külma ilmaga, siis võib see viidata sekkumist vajavale hüperhidroosile, kirjutab Men’s Health . Kuidas seda ära tunda?

Hüperhidroosi ehk näiliselt põhjuseta higistamist on kahte tüüpi. Levinum on primaarne hüperhidroos, mis lööb välja üldiselt tervetel inimestel: liigne higi peopesades, taldadel ja kaenlaalustes, kus on kõige rohkem higinäärmeid.

Sekundaarne hüperhidroos on haruldasem ja see on tingitus kas mõnest haigusest või närvisüsteemi häirest. Ka võib seda esineda teatavate ravimite – näiteks depressioonirohtude – tarvitamise kõrvalnähuna. Liighigistamist tekitavad näiteks kilpnäärmehaigused, diabeet, kasvajad, ülekaal ja muuhulgas ka elavhõbedamürgistus.

Järgnevad viis märki viitavad hüperhidroosile.

1. Higine käepigistus

Kui higinäärmed liialt tööd teevad, siis on peopesa üks esimesi kohti, kust see välja paistab.

2. Plätud libisevad jalast

... või on sokid jalast võttes vettinud. Nagu kätes, on ka jalalabadel palju higinäärmeid ja hüperhidroosi sageli märgata seal regioonis.

3. Higistad ka puhkehetkel

Istud oma töölaua taga, juhid autot, istud sõpradega baaris – kui sa pole just äsja trenni teinud, siis on puhkehetkel higistamine punane lipp. Just seepärast tuleb nii mõnelgi mehel keset tööpäeva särki vahetada.

4. Higistad öösiti

Ärkamine higilombis pole mitte ainult ebameeldiv, vaid on ka üks hüperhidroosi märke.

Reeglina kehatemperatuur magades väheneb. Kehasoojuse vähendamine valmistabki meid uneks ette. Vahetult enne ärkamist aga hakkab keha taas üles soojenema ja virgumiseks valmistuma. Mis tähendab, et tegelikult ei peaks keha enda mahajahutamiseks öösel higistama.

5. Higistamine külmaga

Mõningast higistamist esineb, kui miinuskraadidega Tartu maratoni läbi suusatad, aga üldiselt ei peaks inimene külma ilmaga higistama. See on ebamugav ja vastik ka sel põhjusel, et niigi jahedat keha jahutatakse higistamisega veel rohkem maha.