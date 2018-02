„Lexus õnnitles Eesti vabariiki iseseisvuse aastapäeva puhul ebatavalisel viisil,“ imetles Singapuri ja Bangkoki uudistekanal The MiceTimes Of Asia.

Autotootja enda Eesti Facebooki lehele riputati tõesti juba eelmisel nädalal foto kolmest Estonia ette rivistatud autost – sinisest, mustast ja valgest. „Hakkame sättima!“ kirjutas Jaapani autootja Eesti esindus.

MiceTimes toob aga välja detaili, millele tootja ise pole siinmail veel viidanud: kui must ja valge auto on Lexuse lipulaevad LS 500h-id, siis sinine on veel n-ö eraldi ooperist: eksklusiivne mudel, mis värvi järgi kannab nime Structural Blue. Seda sinist autot on tehtud spetsiaalselt Euroopa jaoks vaid 20 eksemplari ning üks neist on nüüd Eestis.

Teistest autovärvidest palju rohkem valgust peegeldava võõba väljatöötamiseks kulutasid spetsialistid MiceTimes’i teatel 15 aastat, ent tulemus on vaeva väärt: lipusinine värv mõjub sügavalt ja rikkalikult.