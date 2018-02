Business Insider kirjutab, et hiljutise uuringu kohaselt oleksid umbes pooled lennureisijad nõus isegi peale maksma, kui saaksid istme n-ö lastevabasse tsooni. Lennufirmad ei ole aga klientide kaotamise hirmus väga agarad selliseid drastilisi samme tegema. Lasteta inimesed, kes lennureisile lähevad, tõmbuvad alati õige pisut pingesse, kui nende kõrvale istub väikese lapsega ema või isa. Samamoodi on pinges ka lapsevanemad ise, kes muretsevad: kõik vahivad mind nagu lapse- ja kaasreisijapiinajat. Kas lahenduseks on lastevabad tsoonid või üldse lastevabad lennufirmad? Lennuturismi veebilehe AirFareWatchDog toimetaja Tracy Stewart toob välja nende lehel tehtud uuringu. Selle tulemuste järgi soovib 52 protsenti ehk pisut üle poole reisijatest, et lastega reisijad oleksid lennukis teistest eraldi. Reisjate arvamus laste osas on kahes leeris ka muidu. Üks lennureisija postitas Youtube'i video „deemonlapsest“, kes kaheksa tundi järjest lennukis röökis, tooli tagus ja mööda vahekäiku jooksis. Osad kommenteerijad vaenavad vanemaid, kes last ei distsiplineeri, teised toovad välja selle, et vahekäigus mürav marakratt on teistele reisijatele ohtlik, kolmandad aga tunnevad vaestele vanematele kaasa ning leiavad, et väikest last deemoniks mõnitada on liig.

Ning ega kõik vanemadki ju naudi laste kisa. „Eks neilgi on raske sel teemal kuigi objektiivseks jääda. Kui sellest räägitakse, siis on kindel, et inimesed ärrituvad,“ arutleb Tracy Stewart. „Kui sa oled lapsevanem ja elad lapse sellise käitumisega iga päev, siis oled ilmselt kisa ja tagumise osas üsna tuimaks muutunud. Ja kui siis mingi võõras tuleb lennukis ja õiendab, et sinu laps ei oska käituda, siis selline olukord muutub kiiresti päris koledaks.“

Ehkki mõned üksikud lennufirmad maailmas kasutavad lastevabade tsoonide meetodit, oleks see suuremas plaanis ikkagi firma jaoks paras suhtekorralduslik õudusunenägu. Keegi ei taha jääda ilma klientidest, kes võivad tunda end solvatuna, sest nende perekond eraldatakse „tavalistest reisijatest“ kuhugi sirmi või seina taha. Ning fakt on see, et väga paljud perekonnad tänapäeval reisivad, ükski lennufirma ei taha peredest kui klientuurist tervikuna ilma jääda.