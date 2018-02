„Ma ei tea, mis on tahtejõud,“ kirjutas Donald A. Laird 1925. aastal oma raamatus „The Technique of Building Personal Leadership“ („Isikliku juhirolli kujundamise tehnika“). Art of Manliness vahendas peatükki meheliku tahtejõu arendamise harjutustest.

„Aga ma tean, et paljudel inimestel on raskusi oma vaimsete ja füüsiliste võimete püsiva ja efektiivse suunamisega,“ jätkus peatükk. „Võib-olla napib neil otsuse- ja meelekindlust, võib-olla on see tahtejõu puudumine. Igatahes napib neil elutähtsat omadust, mida on saavutusteks vaja.“

Laird toob oma pika ja põhjaliku selgituse ning arutluse kokkuvõtteks välja viis mõtet, mida mees peaks tahtejõu arendamiseks rakendama: