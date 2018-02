Jaapani autotootjal Asparkil edeneb hästi eesmärgi täitmine: tuua turule tänavalegaalne elektriauto, mis suudab vähem kui kahe sekundiga saavutada kiiruse 100 kilomeetrit tunnis. Asparki Owl on sul kannul, Tesla ...

Maximi teatel on Jaapani inseneride täiselektrilise Öökulli kapoti alla pandud 430 hobust ja 100 km/h saadakse selle autoga allolevas videos kätte 1,92 sekundiga. Videos juhtub see umbes 1.08 peal.

Jalopnik märkis, et selle lausa uskumatult kiire hüperauto all on Hoosier’i võidusõidurehvid, mis enne testi burnout’iga üles soojendati. Siiski usub Aspark, et suudab auto viia nii kaugele, et sama tulemus saadakse ka maanteetingimustes.