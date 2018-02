* 55% küsitletuist on olnud „hüvedega sõpruse“ suhe.

Veebitutvumise lehekülg Match küsitles enam kui 5000 vallalist ameeriklast nende kohtingueelistuste kohta ning koondas tulemused oma iga-aastasesse uuringusse. Muuhulgas selgusid kõige suuremad tujurikkujad ja seegi, kui suur on mehele esimesel kohtingul lubatud napsude kogus. Võtame kokku BroBible’i vahendatud uuringu tulemused.

* 54% inimestest arvab, et sobilik on kedagi esmakohtingule kutsuda kaks-kolm päeva ette.

* 59% inimestest tahaks esmakohtingu veeta kenas restoranis, 22% leiab, et ka kiirtoidukoht on okei.

* Esimesel kohtingul tahab 94% naistest, et kaaslane teeks neile välimuse eest komplimendi (oh seda üllatust).

* 71% naistest ootab mehel põsemusi, 82% kallistust. 91% naistest leiab, et esimesel kohtingul peaks mees arve maksma.

(Pixabay)

* Naiste jaoks on esimesel kohtumisel kõige suurem tujurikkuja see, kui mees korrapäraselt oma telefoni näpib – vaid üks naine kümnest peab seda sobilikuks. 66% naistest peletab eemale, kui mees tekstisõnumeid saadab. 58% naistest ei taha isegi seda näha, et mees esimesel kohtingul oma telefoni lauale paneks.

* Rääkides telefonidest – mehel peaks olema võimalikult uus mudel, vastasel korral kipub 92% naistest teda arvustama. 14% tõlgendab halva märgina, kui telefoni ekraan on pragunenud.

* Mehe ebaviisakas käitumine teenindajate vastu võtab 38% naistelt temaga sebimise tuju.

* Üle 80% naistest leiab, et mehel pole sobilik esimesel kohtingul üle kahe joogi juua.

* Toidust ei tasu ampsu küsida – 58% vallalistest peab seda ebaviisakaks.

* Erinevused erinevusteks: 45% inimestest püüab esmakohtingul teise poole vaateid mõista. 26% katsub teemat vahetada, 41% jääb viisakusest nõusse ja 5% lahkub otsekohe.

* Poliitika võib inimesed küll eri leeridesse lüüa, aga 72% vallalistest on nõus minema kohtama ka inimesega, kel on temast erinevad poliitilised eelistused.

* 69% naistest ja 51% meestest on valmis käima kohtamas rohkem kui ühe inimesega korraga. X-põlvkonna (sündinud umbes 1961-81) inimesed teevad seda 129% tõenäolisemalt kui millenniumilapsed (ka Y-generatsioon, sündinud u 1982-1995). Beebibuumerid (s 1946-64) aga lausa 224% tõenäolisemalt.