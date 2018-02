Konstantin Päts teadaolevalt sporti ei harrastanud ja ka taasiseseisvunud Eesti vabariigi esimene president Lennart Meri ei realiseerunud oma – täiesti olemasolevaid – sportlikke eeldusi. Arnold Rüütel oli kepikõnniguru ja Toomas Hendrik Ilves külastas enda vormishoidmiseks jõusaali. Kersti Kaljulaid on edukas maratonijooksja ning harrastab lisaks ka suusatamist ja uisutamist. Niipalju lühidalt Eesti presidentide sportimisharjumustest. Lifehacker on aga koostanud ülevaate sellest, kuidas ja millist trenni on teinud erinevad Ameerika Ühendriikide presidendid – mõned 45-st. Võtame eeskuju.

Harry Truman (1945-53) jalutas iga päev poolteist miili (ca 2,4 km) ja seda kiirusega täpselt 120 sammu minutis. Miks just selline trenn? President selgitas nii: „Mõned vananevad tähelepanuotsijad püüavad tõestada, et suudavad mängida tennist, käsipalli või midagi sarnast. Ja iga natukese aja tagant kukub mõni neist südamerabandusse surnult maha. Ütleksin, et see pole minu jaoks.“