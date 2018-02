Kui Filipiinide ranniku lähistel piraadid kaubalaeva püüdsid kaaperdada, kaitses meeskond oma alust nagu keskaegset lossi, kallates sissetungijatele kaela keevat õli ja vett. Meeskonnal õnnestus mereröövlid tagasi tõrjuda, aga see lahing näitas selgelt, kui meeleheitlikke kodukootud piraadivastaseid meetmeid tuleb laevnikel kasutusele võtta, et vältida kaaperdamist – või halvematki.

Popularmechanicsi teatel toimus vahejuhtum Filipiinide Sibago saare lähistel Sulawesi meres. Kolm piraatide mootorpaati püüdis köite ja konksude abil tungida MV Kudos 1-le, kohalikule kaubalaevale.

21. sajandil kasutatud keskaegsed meetmed sundisid mereröövleid küll taganema, kuid nad avasid seepeale laeva pihta tule. Üks meeskonnaliige sai vigastada, kui ta haavas oma kätt katkise klaasiga. Filipiinide rannavalve reageeris laeva hädakõnele ja vigastatud meremees sai arstiabi. Rannavalve helikopterid ja mereväealused kammisid öise nägemise seadmete abil piirkonna läbi, kuid piraate ei leitud.

Losside, laevade ja teiste kindlustuste kaitsjad on kasutanud keeva õli ründajate vastu juba tuhandeid aastaid. Õli läheb veest kiiremini kuumaks ja keeb kõrgemal temperatuuril, mistõttu see on hea vahend küpsetamiseks ... olgu siis kana või piraatide. Õli viskoossus tähendab ka seda, et erinevalt veest kleepub see naha külge ning tekitab kohutavaid põletusi.

Kui 2000-ndatel aastatel Somaalia rannikul piraatlus pead tõstis, siis leiutasid nende vastu võitlevad laevnikud mitmeid uusi improviseeritud relvi: näiteks elektrifitseeritud okastraat või piraadilaevade propellerite ummistamiseks kasutatud tuletõrjevoolikud ja võrgud. Aafrika regioonis on piraatlus praeguseks vaibunud, aga uueks organiseeritud kuritegevuse tegevuspaigaks on saanud Sulu/Sulawesi meri. Mis pole ka ime, sest piirkonnas liigub igal aastal 40 miljardi dollari väärtuses kaupu.